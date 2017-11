A atriz Vera Fischer, 65 anos, demonstra ser uma pessoa nostálgica desde que entrou no Instagram, em julho do ano passado. Sua primeira publicação na rede social foi uma foto ao lado de Carolina Dieckmann, da época em que elas faziam a novela Laços de Família juntas. Desde então, as fotos antigas continuam sendo recorrentes em seu perfil.

Estou adorando rever #laçosdefamilia no @canalviva 😍 A convivência com a minha filhota @loracarola foi inesquecível! A post shared by Vera Fischer (@verafischeroficial) on Jul 19, 2016 at 7:28pm PDT

Além de adorar publicar #TBT – hashtag popular usada no mundo inteiro às quintas-feiras para publicar fotos antigas –, Vera costuma reviver momentos passados em datas comemorativas, como aniversários. Para ela, tudo pode ser uma desculpa para homenagear o passado. Separamos algumas das nossas publicações nostálgicas favoritas feitas por ela.

1. A primeira novela a gente nunca esquece: Espelho Mágico foi a primeira de Vera Fischer na Globo

2. Nos bastidores de Laços de Família com Giovanna Antonelli e Reynaldo Gianecchini. Saudades, Capitu!

Bom dia meus amores! Que vocês tenham uma terça-feira radiante, para Giane e Giovanna também, meus colegas cheios de alegria!♡♡ A post shared by Vera Fischer (@verafischeroficial) on Nov 7, 2017 at 4:54am PST

3. Toda mãe sente saudade de como os filhos eram na infância: Rafaela e Gabriel eram uma fofura

Oi meus queridos! Olhem só como Gabriel já era lindão desde pequenino 😍 #lembrançasboas #verafischer #gabriel #maedemenino #filhos #infancia A post shared by Vera Fischer (@verafischeroficial) on Sep 26, 2017 at 9:18am PDT

4. Vera lindíssima grávida da primogênita

Oi meus queridos! Como está o domingo de vcs? Eu descobri que ontem foi o dia da grávida em Portugal e vim aqui postar essa lembrança da minha primeira gestação ❤️Olha só a Rafa já curtindo uma praia na barriga 😉#verafischer #gravidez #diadagravida #portugal #domingo A post shared by Vera Fischer (@verafischeroficial) on Sep 10, 2017 at 8:38am PDT

5.”Meu maior galã”, escreveu sobre Tarcísio Meira ao relembrar a novela Coração Alado

6. Ainda morena, vivendo os dias de Miss Brasil

Oi meus queridos! O #tbt de hoje é da minha época de #missbrasil , de cabelão e topete que estava na moda 😉 #verafischer #bonstempos #lembrançasboas #fotografia A post shared by Vera Fischer (@verafischeroficial) on Aug 24, 2017 at 7:57am PDT

7. Quantas vezes será que ela se casou em novelas? Este foi com Miguel Falabella em Agora é Que São Elas

8. Mãe e filha: se divertindo com Carolina Dieckmann nos bastidores de Laços de Família

9. Quem torcia pelo casal com Tony Ramos na mesma novela?

Hoje é o último capítulo dessa linda história de amor ❤️❤️❤️ Que bom que vcs gostaram de rever essa novela tão linda e especial! #lacosdefamilianoviva #laçosdefamilia #verafischer #tonyramos A post shared by Vera Fischer (@verafischeroficial) on Oct 14, 2016 at 5:12pm PDT

10. A minissérie Desejo deixa saudades até hoje

11. De cabelo curtinho e escuro na novela Brilhante

12. Reconheceu esta de burka? É a Giovanna Antonelli em O Clone