Veja em fotos especiais como os famosos celebraram a Páscoa

Para uma comemoração completa em família (ou entre amigos!) na Páscoa, nada melhor do que alguns registros para não deixar a data passar em branco, não é? Parece que foi isso que muitos famosos pensaram. Eles usaram o Instagram para registrar tudo e se aproximarem ainda mais dos fãs neste domingo (21).

Com tamanha movimentação na rede social, o MdeMulher reuniu algumas fotos das celebridades que mostraram como está o clima pascoal do lado de lá.

Confira:

Deborah Secco

Quem tem uma criança em casa, sabe que a Páscoa ganha um significado diferente, principalmente pela ansiedade de que o coelhinho chegue logo. Por isso, a atriz aproveitou o momento para ilustrar a data com uma foto da Maria Flor sorridente, esperando o “amiguinho”.

Giovanna Ewbank

O mesmo aconteceu com a pequena Titi. Gio Ewbank registrou a filha sentada ao lado de um amigo, em que os dois estão cheios de “amor, amizade e estilo”, como a própria mamãe escreveu na legenda.

Luciano Huck e Angélica

O clique foi postado pelo apresentador, que deixou uma mensagem especial sobre buscar o amor, a união e a paz independente da religião. Para dar um exemplo desse apoio uns com os outros, ele posou ao lado de Angélica e dos filhos Benício, Joaquim e Eva.

Mariah Carey

A cantora surgiu no Instagram com uma máscara de coelhinho da Páscoa, enquanto os filhos dormiam no sofá. Pelo clique, a casa da artista está em clima de festa, com muitos balões, enquanto que os pequenos dormiam à espera do “amiguinho” orelhudo. Quem nunca pegou no sono para ver se ele chegava mais rápido, né?

Susana Vieira

Sempre divertida, a artista postou um vídeo ao lado de uma pessoa fantasiada de coelho e aproveitou o registro para desejar “Feliz Páscoa!” aos fãs.

Eliana

Assim como as outras mamães corujas. a apresentadora aproveitou a data comemorativa para postar um clique da pequena Manuela com orelhinhas e do Arthur, em um cenário bem pascoal. Na legenda, Eliana desejou “amor e a esperança de um mundo melhor”.

Ceará e Mirella Santos

Os papais aparecem no Instagram com a pequena Valentina no colo, também vestida com orelhas de coelho. Mesmo com uma mensagem simples na legenda. a fofura ficou com o sorriso da baixinha e o beijinho dos artistas na primogênita.

Veja também





Ticiane Pinheiro e César Tralli

A mamãe de segunda viagem apareceu esbanjando a barriguinha cada vez mais evidente, em uma foto com a primogênita Rafinha, a mãe Helô Pinheiro e a amiga Karina Bacchi.

Mais tarde, César Tralli também compartilhou um clique em família. Nele, ele aparece curtindo a barriguinha de Tici junto com Rafinha.

Sabrina Sato

Com a pequena Zoe, a Páscoa não poderia ser sem os holofotes na baixinha. A mamãe Sabrina Sato e a vovó Kika Sato compartilharam cliques da primogênita vestida de coelhinha. A fofura foi tanta, que nós fizemos uma matéria especialmente para mostrar esse momento. Confira aqui!

Rodrigo Faro

O apresentador apareceu no Instagram ao lado da família: da esposa Vera Viel e das filhas Clara, Maria e Helena.

Oprah Winfrey

Com muita fofura, Oprah surgiu no Instagram com um vídeo divertidíssimo. Nele, ela está com cachorros no colo, enquanto ri muito e deseja “Feliz Páscoa!” com muita alegria aos seguidores. Vale conferir:

Patrícia Poeta

Para desejar um bom domingo a todos, a apresentadora fez uma selfie com o filho Felipe.

Marina Ruy Barbosa

Diferente de outras famosas, a atriz preferiu curtir a Páscoa com um clique nostálgico. Na foto compartilhada no Instagram, ela é apenas um bebê com orelhas de coelho, no colo da mãe Gioconda. Não tem como não notar a semelhança entre as duas!

Sheron Menezzes

Para deixar uma mensagem especial aos seguidores sobre aproveitar a vida intensamente, a atriz fez uma selfie fofíssima com o filho Benjamin, só que com um detalhe especial: o pequeno apareceu com o filtro de coelho do Instagram.

Otaviano Costa e Flávia Alessandra

O casal compartilhou um clique com a filha Olívia para registrar a data comemorativa. No Instagram de Otaviano e no de Flávia, os dois artistas lembraram de Giulia – a filha de Flávia com Marcos Paulo.

Nick Jonas

Para a felicidade de quem é fã de Nick Jonas e Priyanka Chopra, o cantor postou uma foto fofíssima dos dois para celebrar a Páscoa.

Simone

É fofura em família que você quer, @? Então olha esse clique da Simone, com o marido Kaká Diniz e o filho Henry.