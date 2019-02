Meghan Markle surpreende e aparece com look fora do comum

Meghan Markle viajou até Nova Iorque e lá participou de um chá de bebê organizado por seus amigos próximos. A duquesa voltou para Londres na última quarta (20) em grande estilo. De acordo com o Daily Mail, ela voou em um jato particular de cerca de U$ 125 000.

Mas o que surpreendeu mesmo foram os trajes super confortáveis que Meghan usou para deixar os Estados Unidos. Ela, que aparece em público sempre muito elegante, voltou para casa vestindo um look esportivo com direito a… boné. Não por acaso, o acessório é a aposta da vez para as mulheres. O que achou?