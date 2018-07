Túlio compartilha foto inédita com filho de Fátima: “meu enteado”

Toda quinta-feira, a comunidade do Instagram compartilha fotos com a hashtag #tbt, que significa Throwback Thursday – algo como “quinta-feira de volta no tempo”. Desta vez, quem chamou a atenção com uma imagem do passado foi o advogado pernambucano Túlio Gadêlha.

Em registro inédito na própria conta, compartilhou um momento do último jogo do Brasil na Copa, quando se divertiu ao lado do filho da apresentadora Fátima Bernardes, sua namorada. No clique, ele e Vinícius Bonemer brindam com cerveja.

“O #tbt de hoje é da breja que tomei com meu enteado”, escreveu na legenda. Confira o clique: