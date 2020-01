Toda a história de Boogie Oogie, a nova novela das 18 da Globo

Uma pedra no caminho

Heloísa Perissé deixa o seriado e vai direto para o horário das 18h. José Loreto será Pedro que aprontará muito para ficar com a mocinha da história

Foto: TV Globo/Divulgação

Foi dada a largada

Prevista para estrear na primeira quinzena de agosto, a trama já começou a ser gravada. Animada com o seu retorno ao trabalho, Isis Valverde acredita que o público se renderá à história. “Vai encantar todo mundo”, aposta a atriz, que faz questão de defender sua nova personagem: “Ela é uma mocinha contemporânea, que não será 100% boazinha. É um ser humano normal”. Quem também não esconde sua alegria com o projeto é Heloisa Périssé. “Iniciar um novo trabalho é sempre muito gostoso”, fala a atriz, que está no ar no seriado 2ª Dama. Com direção-geral de Gustavo Fernandez, a obra traz ainda em seu elenco nomes como Deborah Secco, Betty Faria, Guilherme Fontes, Rodrigo Simas, Caco Ciocler e Letícia Spiller.

Outra figura que promete ser uma pedra no sapato da protagonista é(José Loreto). Obcecado por Sandra, o militar nunca aceitou o fato de ela ter escolhido ficar com Alex no passado. Com a morte do rival, ele acredita que tem uma chance de reconquistá-la. E, para isso, fará tudo o que for preciso. Ao saber que a jovem tem um novo amor, o oficial usará todas as suas armas para separá-la de Rafael.