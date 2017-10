Tici Pinheiro e César Tralli mostram a locação do casamento

“Nosso refúgio”, é como Tici Pinheiro descreve o Hotel Vila Inglesa, no município de Campos do Jordão, em São Paulo, local escolhido para a troca de alianças com o jornalista César Tralli.

O casal, que anunciou o noivado em junho, oficializa a união dia 2 de dezembro e promete oferecer um fim de semana luxuoso aos convidados. Na lista, Ana Hickman já está confirmada como madrinha. No total, serão 250 pessoas e o casal teria reservado os 37 quartos disponíveis na locação para receber famíllia e amigos.



Leia mais: 7 tendências incríveis do casamento de Marina Ruy Barbosa

O hotel, de estilo colonial, conta com uma vista incrível da Serra da Mantiqueira. Confira imagens.



Domingo de primavera no Vila. #hotelvilainglesa #primavera #camposdojordão #roteirosdecharme #tardesnovila #hotelparafamilia #seradamantiqueira A post shared by Hotel Vila Inglesa (@hvilainglesa) on Oct 8, 2017 at 9:53am PDT

#hotelvilainglesa #camposdojordão #noitesnoVila #serradamantiqueira #roteirosdecharme #hotelparafamilia #arquitetura A post shared by Hotel Vila Inglesa (@hvilainglesa) on Oct 10, 2017 at 2:31pm PDT

Uma vista de se admirar. #Hotelvilainglesa #paisagem #serradamantiqueira # camposdojordão #vistadaserra #roteirosdecharme #sábado A post shared by Hotel Vila Inglesa (@hvilainglesa) on Sep 30, 2017 at 10:35am PDT