Tiago Leifert apareceu ao vivo nessa tarde para falar sobre Caso Hariany

Surpreendendo o público, o BBB19 teve uma edição extraordinária na tarde dessa quinta-feira (11). O objetivo? Conversar seriamente com o público a respeito da polêmica da última noite que teve um empurrão que Hariany deu na Paula.

Após o término do ‘Jornal Hoje‘, Tiago Leifert apareceu na tela da Globo para apresentar uma edição pocket do reality. Nela, ele exibiu todas as cenas da madrugada com as discussões de Paula e Hariany durante a festa de memórias. Tudo foi exibido como se fosse no programa normal.

Nas cenas, vimos que Hariany comentou com Paula que a sister fala coisas sem noção e que não são engraçadas. Incomodada, Paula disse “cala a boca” e a discussão começou. No meio da briga, Hariany empurrou Paula, que caiu com tudo no chão, batendo as costas na cama. O programa mostrou que Paula estava rindo da cena após a queda, mas também teve a exibição de momentos em que a sister reclamava que a queda havia machucado.

O assunto da possível expulsão de Hariany, no entanto, segue indefinida. Tiago Leifert falou apenas que a Globo está analisando as imagens, e que dará um parecer ainda hoje. Ou seja, teremos de esperar mais um pouco para saber o destino da goiana.

Atualmente, Hariany e Alan são finalistas do BBB19, cuja final será exibida amanhã (12).