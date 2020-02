Thiago Martins: “Humildade, estudo e pé no chão são os pilares do sucesso”

Após “Avenida Brasil”, Thiago Martins já tem planos para o cinema e uma próxima novela

Foto: AgNews

No domingo 9, a MINHA NOVELA foi até a 8ª edição da Feira de Beleza Beauty Fair, em São Paulo, com uma missão: entrevistar Thiago Martins. Não foi preciso muito esforço para encontrar o ator. De longe, um coro bem alto ecoava pelo pavilhão do Expo Center Norte (complexo que abriga diversos eventos e congressos na capital paulista): “Divino, divino, divino!” Essa foi a deixa para chegar até o intérprete de Leandro.

Sucesso de Avenida Brasil

“Eu esperava que fizesse sucesso, afinal, estamos falando de uma novela do João Emanuel Carneiro, com direção do Ricardo Waddington e da Amora Mautner. Mas não imaginava que tivesse tanta repercussão. Mas isso tudo é fruto de um trabalho brilhante do autor e desse elenco fabuloso que eles conseguiram reunir.

Acho que o nosso time está bem representado. João Emanuel está mostrando o Brasil do pobre, o Brasil do rico, o Brasil que se mistura. E o futebol, que é uma paixão nacional. Acredito que é por isso que Avenida Brasil está sendo esse sucesso incrível em todos os lares e, principalmente, nas redes sociais.

Férias e mais trabalho

“Assim que acabar Avenida Brasil, vou tirar dez dias de férias. E vou aproveitar para conhecer Nova York, que eu não tive a oportunidade de ir ainda. Mas irei sem a namorada (Thiago está com a atriz Paloma Bernardi desde maio deste ano). Ela está comprometida com as gravações de Salve Jorge, a próxima trama das 9.

Mas, na volta, quero fazer uma nova novela. Estamos vendo se será a do Walther Negrão, com direção do Jayme (Monjardim), Caribe É Aqui… Eu tive uma reunião com eles, mas a prioridade atual é finalizar Avenida Brasil. Devo fazer também um filme, chamado O Campeão, no próximo ano.”

Suelen, Roni e Leandro!

“Acho que é uma cutucadinha na sociedade, que é muito machista. O Cadinho (Alexandre Borges) ter três mulheres, o povo acha incrível. Mas a Suelen (Isis Valverde) ter dois homens, aí a galera já começa a falar mal… Mas esse panorama já está mudando. A televisão deve sempre ter esse poder forte de instruir.”

Carinho do público

“Eu confesso que nunca tive uma abordagem igual a essa com Avenida Brasil. É realmente surpreendente! Mas o que me deixa mais feliz nesse sucesso é que é um reconhecimento coletivo de verdade. O grupo inteiro está de parabéns. É claro que você fica feliz quando a pessoa vem te elogiar, mas a novela é uma febre.”

Artista antes de tudo

“Aprendi no Nós do Morro a não ser apenas ator, aprendi a ser artista. O artista precisa fazer de tudo. No Trio Ternura (Thiago tem uma banda com os atores Jhama e Dhum Neves), eu tenho o meu lado cantor. Mas não é algo novo, como muita gente pensa. Sempre tive isso porque costumava cantar nas peças que fazia. Eu acredito que a atuação está no meu braço direito e o canto, no esquerdo. São duas ferramentas vitais que eu pretendo usar para o resto da minha vida.”

Referência na comunidade

“Não vejo a minha vida sem o Nós do Morro. Não sei o que seria de mim sem o grupo. Eu acredito que Deus nos dá missões… E a minha foi esta: crescer dentro de uma comunidade e entrar em um projeto em prol da comunidade. E, realmente, ser uma referência para eles é algo que eu prezo muito. Levo isso com muita responsabilidade.”

Receita para o sucesso



“Humildade, estudo e pé no chão. Não sei se existe receita para o sucesso, mas esses três pilares são fundamentais em qualquer trabalho. Em tudo o que você faz na sua vida. E você precisa se aprimorar sempre.

Todo dia nasce um ator brasileiro. Todo dia nasce um jogador de futebol no Brasil. Se você não bater o seu pé e mostrar a que veio, você dança. A vida é assim… Se tiram a cadeira, você precisa dançar. É preciso ficar ligado em tudo.”