Taylor Swift se pronuncia sobre ausência no Grammys

Uma das poucas artistas a não fazer apresentação no Grammys 2020 depois das denúncias de assédio e corrupção, a cantora Taylor Swift divulgou hoje (31) uma nota tentando dar um fim às diferentes versões porque ela não esteve na festa.

“Ela [Taylor Swift] simplesmente não foi ao Grammys. Vocês têm que se acalmar (aludindo à sua canção, You need to Calm Down), a equipe da cantora disse em nota.

Swift decidiu se pronunciar após matérias em jornais e revistas americanas insinuarem que a verdadeira razão de sua ausência na festa teria sido porque ela não teria tido uma confirmação de que venceria na categoria de Melhor Canção do Ano, que foi para Billie Eilish. Segundo a coluna PageSix, a cantora quis ter certeza que não iria à premiação e sair sem nenhum reconhecimento, mas não conseguiu confirmação.

“Sua equipe ligou para ter certeza de que ela venceria o Grammy. Embora não tenha sido uma demanda explícita, eles certamente tentaram descobrir se Taylor era a vencedora. Ficou claro na conversa que se ela não fosse vencer, ela não viria ao Grammys“, diz uma fonte à coluna.

A matéria ainda cita uma declaração do produtor do Grammys, Ken Ehrlich, feita à Variety. Nela, ele relata que conversou com a equipe da cantora antes da premiação. “Um dos seus representantes ligou e disse especificamente que ela queria fazer um show para mim. E depois ficou sem confirmar… Não tenho a liberdade de falar a razão pela qual ela não confirmou no final das contas, mas eu entendi seus argumentos. Vamos deixar assim”, ele declarou à Variety.

Outras revistas, como a US Magazine, alegaram que Swift está focada em passar tempo com a família, depois que sua mãe, que foi diagnosticada com tumor cerebral e reincidência de câncer.

Com longa experiência de ter seu nome envolvido com polêmicas, a cantora espera dar um fim às discussões sobre sua decisão.