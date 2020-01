Taís Araújo: “Consciência sem ação serve para pouca coisa”

Taís Araújo, Camila Pitanga, Leandra Leal e Débora Falabella são atrizes conhecidas por se posicionarem abertamente sobre política. As quatro discordam do conservadorismo vigente e não escondem isso de ninguém, por mais que tal atitude possa abalar a popularidade delas.

E essas mulheres de peso está unidas em “Aruanas”, nova série produzida pela Globo – e que será lançada primeiramente no Globoplay, a plataforma de streaming da emissora. A trama gira em torno de uma ONG ambientalista chamada Aruana, comandada pelas personagens de Taís, Débora e Leandra. Atuante em diversas regiões do país, a instituição se vê em meio a uma perigosa batalha contra uma grande mineradora, no coração da Amazônia (em um cidade fictícia chamada de Cari).

“Aruanas” tem Cari como cenário principal, mas também se passa em Brasília e em São Paulo. A personagem de Camila é uma lobista, que trabalha no Congresso Nacional em favor de mineradoras poderosas. Além de falar sobre desmatamento e corrupção, a série também joga luz sobre algo pouco debatido: o fato de que o Brasil é o país que mais mata ativistas no mundo (e os defensores da natureza são os mais perseguidos).

O tema não poderia ser mais atual e a coletiva de imprensa da série, que aconteceu nessa quinta-feira (27), debateu muito sobre essa questão. A maior parte do elenco e da equipe de “Aruanas” esteve na Amazônia para as filmagens, o que fez com que se conectassem ainda mais com a realidade de lá – e o que não falta são histórias para contar.

Nessa conversa, veio de Taís Araújo a declaração mais inspiradora: “Eu me considerava uma pessoa consciente antes de fazer essa série. No meio da série eu vi que consciência sem ação serve para pouca coisa, se não, até [serve] para nada. É urgente. É preciso agir. E agir no dia a dia, agir nas pequenas coisas. Então a série me mudou nesse sentido, de que as medidas e as transformações, elas podem ser pequenas e diárias. E se elas se espalharem por todo o país e por todo o planeta, elas podem ser enormes”.

“Aruanas” estreia no Globoplay em 2 de julho e terá o primeiro capítulo exibido pela Globo no dia 3, às 22h50. O MdeMulher já assistiu a uma prévia da série, e a gente garante: vale muito a pena conferir.