Taís Araújo aparece de novo visual

A atriz e agora apresentadora Taís Araújo exibiu um novo penteado na gravação de um programa televisivo, na última sexta-feira, 7. Estilosa como sempre, ele apareceu de com um corte chanel bastante moderno, todo em tranças.

Ela já havia circulado com cabelos mais curtos em duas ocasiões, quando divulgava a nova temporada de PopStar, programa que apresentará na Rede Globo, a partir do dia 16 deste mês.

Estreia como apresentadora

Também nesta sexta-feira, Taís dividiu com os fãs em uma rede social, a história por trás de sua estreia como apresentadora. Aos risos, ela contou que o convite veio do diretor Boninho, que ligou para a mãe dela algumas vezes até conseguir falar diretamente com a atriz.

