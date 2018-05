Rara aparição: filha de Taís Araújo e Lázaro Ramos passeia com o pai

O ator Lázaro Ramos, 39 anos, levou sua filha, Maria Antonia, 3 anos, para um passeio no shopping do Rio às vésperas do Dia das Mães, no último sábado (12). Os dois foram fotografados com algumas sacolas nas mãos, curtindo um momento entre pai e filha.

E Maria Antonia é a cara da mãe, não é? É só comparar com fotos antigas que Taís Araújo, 39 anos, posta em seu perfil do Instagram.

Taís e Lázaro estão casados há 13 anos e, além da Maria, são pais de João Vicente, de 6 anos.

Veja também: Luciana Cardoso posta foto dos filhos com o marido, Fausto Silva

+ Pela 1ª vez, Grazi publica foto com o rosto colado ao da filha