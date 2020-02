Susana Vieira e Sandro Pedroso confirmam o fim do relacionamento de quatro anos

Susana Vieira e Sandro Pedroso em momento de felicidade, durante os quase cinco anos que ficaram juntos

Foto: Reginaldo Teixeira

2014 começou diferente para Susana Vieira. Desde o fim de dezembro ela não namora mais com Sandro Pedroso, seu companheiro por quase cinco anos. A informação foi confirmada pela assessora da atriz, Danielly Tavares. “Terminou, sim. Já tem um tempo, acabou no ano passado. E ela não tem nenhum amor em vista, está trabalhando muito…Gravando a novela”, contou para Contigo!Online. Perguntada se a relação acabou de forma amigável, ela preferiu não dar detalhes.

Pedro Colucci, assessor do ator, também admitiu o fim da união. De acordo com ele, o ex-casal, inclusive, já até vive em casas separadas. “Mas ele está bem. No momento analisa alguns novos projetos, porém nada certo ainda”, disse.

Susana e Sandro moravam juntos na casa da atriz desde 2009

Foto: Gustavo Scatena

Vale lembrar que em dezembro, quando Susana foi capa de CONTIGO!, ela comentou sobre as dificuldades da relação. “Deixei de lado a ideia de me casar com Sandro, chega de dar minha cara a tapa”, confessou e completou: “Sofremos preconceito. Ele ficou como se fosse o garotão, um babacão. Isso o ridiculariza, o deixou frágil”, comentou ela, na época, porém, ainda sem dar detalhes de que o fim estivesse próximo.

Sandro, por sua vez, postou no começo de dezembro uma misteriosa mensagem em seu Twitter:

Deixei de ser quem eu era, para ser quem eu quero ser. pic.twitter.com/rTyDSY5B7F — Sandro Pedroso (@pedrososandro) December 14, 2013

Mas desde outubro, já demonstrava na rede social que o fim do relacionamento era uma realidade.

Amor de Carnaval

A química entre Susana e Sandro bateu durante o carnaval de 2009. O casal “Susandro”, como os fãs chamavam, trocou o primeiro beijo na Marquês de Sapucaí no camarote de uma marca de cerveja. Poucos meses depois, já estavam morando juntos na casa da atriz. Assim como outros casais com grande diferença de idade, isso nunca foi encarado como um problema pelos atores.