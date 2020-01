Super Chef Celebridades 2014 começa com divisão de equipes

Grupo azul: André Marques, Jessika Alves, Thaíssa Carvalho e Thiago Mendonça

Foto: Mais Você/TV Globo

A disputa do Super Chef Celebridades 2014 já começou! Ana Maria Braga apresentou, nesta segunda-feira (11), os participantes da competição que vai agitar as manhãs da Globo nas próximas semanas. São oito artistas que buscarão o prêmio de R$ 50 mil. Através de sorteio, eles foram divididos em dois grupos. O quadro também traz uma novidade: dois “chefs anjos”, que já participaram de outras edições do Mais Você, vão dar dicas e guiar cada um dos grupos.

No grupo vermelho, guiados por Dalton Rangel, estão Rodrigo Andrade, Roberta Rodrigues, Fabio Lago e Paula Barbosa. No azul, onde Guga Rocha distribuirá suas dicas, estão André Marques, Thiago Mendonça, Jessika Alves e Thaíssa Carvalho. Dois timaços!

Será que os artistas vão mandar bem na cozinha? “Teve uma vez que eu fiz um bolo três vezes! E o terceiro eu ‘taquei’ na parede porque ele solou”, adiantou Paula Barbosa. Mas, com talento sobrando ou não, eles garantem que não vai ter moleza. “Pra acordar todo dia cedo assim… Eu vou lá para ganhar, né?”, brincou André Marques ao se apresentar.

O programa desta segunda também mostrou um workshop, realizado na sexta-feira, onde os participantes aprenderam a usar variados modelos de facas e utensílios de cozinha.