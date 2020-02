Stallone x De Niro: os astros se enfrentam no ringue em novo filme

Os veteranos prontos para o ringue

Dois dos maiores boxeadores do cinema estão de volta ao ringue – e juntos. Ajuste de Contas, de Peter Segal, 51 anos, promove o embate entre Jake LaMotta (Robert De Niro) e Rocky Balboa (Sylvester Stallone), os protagonistas de Touro Indomável (1980) e da série Rocky (que iniciou em 1976). Na época, De Niro, 70, era um dos maiores atores dramáticos, e Stallone, 67, um dos grandes astros da ação. Na comédia, os veteranos De Niro e Stallone, que já tinham se encontrado num outro filme, Cop Land (1997), de James Mangold, 50, são Billy McDonnen e Henry Sharp, respectivamente, e brincam com seus personagens antigos – e o envelhecimento. Na entrevista que deram numa suíte do Hotel Four Seasons, em Nova York, mostraram uma química tão boa quanto a que têm no filme, a ponto do sempre calado De Niro responder com bom humor a várias questões.

Como foi voltar ao ringue?

De Niro – Foi fácil para ele, que vem treinando a vida toda. Eu não entrava num ringue fazia tempo. Mas tive bons treinadores.

Stallone – Foi bizarro, porque eu fiquei preocupado se ia ser uma caricatura, mas De Niro queria fazer o papel sério. No fim, deu tudo certo. Fico feliz que ele tenha me convencido. Tinha medo de que fosse estragar a reputação de Rocky. E não foi nada disso.

As cenas de luta foram reais?

Stallone – Você tenta fazer parecer real, chegar tão perto quanto possível. Quando está lidando com atletas profissionais, como nos filmes de Rocky, pode se machucar. Fiquei no hospital por quatro dias, na terapia intensiva. Então aprendi que não há razão para levar tanto soco assim. Mas acidentes acontecem, de vez em quando De Niro dava uma acertada aqui e ali.

São competitivos na vida real?

Stallone – Bem, eu tinha inveja, porque ele conseguiu alguns papéis extraordinários. Mas nunca achei que podia fazer melhor. Só ficava com inveja, porque eram grandes papéis. E eles são muito raros.

De Niro – Verdade.

Stallone – Não aparecem com muita frequência filmes como Os Bons Companheiros. Mas é bom, porque você se esforça mais.

Vocês fazem muitas brincadeiras com o envelhecimento. Mas, como astros de cinema, essa é uma preocupação?

Stallone – É uma preocupação? Claro (risos)! É uma preocupação para todo mundo! Hum, deixe-me ver, qual é minha maior preocupação? É, a número um é a morte (risos).

Mas vocês já ouviram que, como têm mais de 60, não podem fazer isso ou aquilo?

De Niro – Não é que te dizem… É que as pessoas param de oferecer certas coisas.

Stallone – É, você não é a pessoa certa para esse papel (risos)!

De Niro – É tudo muito sutil e educado. Ninguém fala na cara. Bem, dizer que você não é a pessoa certa é meio dizer na cara, porque você mesmo sabe quando não é a pessoa certa para o papel.

Stallone – Especialmente para histórias de amor, não te chamam.

De Niro – Quando você anda na rua, uma jovem passa e de repente ela não te percebe mais. Você é uma pessoa mais velha, ela nem tem interesse. É uma discriminação muito clara. Acontece o mesmo com atores.

A dupla de atores troca bons socos em cena

Mas a gente sempre pensa que um astro do cinema escapa desse fator de invisibilidade.

De Niro – Você escapa se te conhecem, se te viram em algum filme. Enfim, se te reconhecem. Quando eu ando na rua e ninguém me reconhece, a visão periférica das pessoas não me registra: “Ah, você é um velho, sei lá”. Só te olham nos olhos se te reconhecem.

Stallone – Você não entra num ambiente e causa impacto, como antes. Minha frase favorita é: “Minha avó te ama (risos)!” Ou: “Você é o ator favorito do meu pai (risos)!” E a pessoa que diz isso tem 40 anos (risos)!

Há algo em sua vida que você tenha sonhado por 30 anos e não tenha realizado, como os personagens do filme?

Stallone – Eu e De Niro começamos mais ou menos na mesma época. Ele foi pelo caminho do drama. E eu fui para os filmes de ação. Então agora eu gostaria de explorar mais esse lado do drama. Você não é mais jovem, não está preocupado com sua aparência, então realmente pode atuar.

De Niro – A única coisa que eu gostaria é de ter aproveitado mais o tempo. Ele passa muito rápido. Mas me sinto muito sortudo em minha vida, digo para meus filhos que tudo isso não é real, que o resto do mundo não vive dessa maneira.

Stallone – Lamenta por não ter feito algum filme?

De Niro – Alguns dos últimos do Martin Scorsese, mas não deu para mim.

Estamos esperando um musical com vocês dois.

De Niro – Ah, pode deixar (risos)!

Dupla imbatível

Robert De Niro e Sylvester Stallone são dois gigantes do cinema, cada um no seu pedaço. Mas nenhum dos dois tem dado muita sorte com seus últimos projetos. Ajuste de Contas, de Peter Segal, tinha tudo para ser mais uma bobagem e, de certa maneira, é. Só que aqui, por uma daquelas mágicas, a química entre os dois é tão boa que não tem como não se divertir com a visão do ex-Jake LaMotta (De Niro em Touro Indomável) e do ex-Rocky Balboa (Stallone na série Rocky) se pegando. A rusga entre os dois se dá mais fora do ringue e envolve rivalidade no esporte, mas também uma paixão antiga (Kim Basinger em forma de dar inveja a qualquer garotinha), um filho perdido (Jon Bernthal, ex-Walking Dead) e a consciência de que muito ficou para trás, mas ainda há bastante pelo que viver.

