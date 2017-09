No programa Altas Horas, que vai ao ar neste sábado (23) às 22h50 na Rede Globo, a atriz Sophie Charlotte mostra toda consciência e maturidade ao falar da maternidade no quadro da sexóloga Laura Muller.

Charlotte, que é mãe de Otto, fruto da união com o ator Daniel de Oliveira, comenta sobre o tabu do sexo depois do parto normal e como ser mãe a ajudou a se descobrir mais.

“Existem tantos mitos em relação ao sexo depois do nascimento do bebê… Já ouvi falar de muitas mulheres que procuram uma cesariana por medo do que vai ser o sexo depois do parto, e isso é um mito absoluto, uma bobagem.”

“Eu acho que a gente talvez esteja muito fixa em uma ideia do que é o prazer, o sexo, o orgasmo, o ideal do corpo do outro“, questiona ela.”E o que eu ganhei de intimidade com meu corpo e com o meu marido com o nascimento do nosso filho, dessa vida que a gente gerou? Eu não trocaria isso por nada”, diz.