Uma dupla de médiuns afirma ter um recado de Diana Spencer para o príncipe Harry e Meghan Markle. Segundo o jornal Daily Star, Terry e Linda Jamison, duas irmãs gêmeas muito conhecidas no país por seu trabalho com mediunidade, psicografaram um recado enviado por Lady Di para o filho e a respectiva esposa que envolve declarações de “momentos turbulentos” que estão por vir para o casal e suspeitas de traição por parte de familiares.

Em trechos da carta, traz o seguinte alerta ao casal: “Todos os olhares estarão sobre vocês nos próximos anos, analisando cada movimento e cada queda. Eu rezo que, atravessando os testes, a fé de vocês se torne ainda mais forte. Eu vejo tempos turbulentos à frente.”

Lady Di ainda lembra sobre seus anos como membro da coroa e como sua presença e seu pensamento progressista não era bem visto pelos parentes – algo que ela, na carta, afirma que pode ser repetir com Meghan e Harry. “Sempre fui criticada por quebrar as regras e modernizar a monarquia. A Família Real tinha invejava a minha popularidade, e creio que isso vai continuar com vocês.”

Para Meghan, Diana manda uma mensagem especial. “Pessoas tentarão diminuir seu brilho. Você não deve permitir que elas roubem sua alma. Você está exatamente no lugar e no momento certo para ajudar a romper os paradigmas que envolvem questões sociais, racismo, pobreza e o movimento de mulheres (…) A família Markle estará na mídia mais do que a Família Real quer acreditar.”

Por fim, Diana pede atenção do casal a possíveis traições por parte de pessoas queridas. “Haverão traidores de fora da família tentando criar rupturas e instabilidade. Haverão também membros da Família Real e aliados próximos que se mostrarão não serem leais. Suas vidas vão se tornar uma tempestade.”

A princesa do povo também avisa que estará sempre presente para os dois. “Serei um anjo sobre seus ombros.”

