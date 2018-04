Simone Mendes sai em defesa do filho: “ele tem apenas 3 anos”

A cantora Simone Mendes, 33 anos, da dupla Simone e Simaria, saiu em defesa do filho Henry, na última sexta-feira (27), após críticas às família serem feitas nas redes sociais durante a semana. “Ele tem apenas 3 anos”, lembrou a sertaneja.

Tudo começou quando Simone compartilhou um vídeo em seu Instagram desabafando sobre estar cansada de limpar a casa. Henry também apareceu na gravação. “Meu filho disse: ‘você é idiota‘.” A fala do menino gerou polêmica e duras críticas foram feitas à criação dada ao pequeno pela família de Simone. “Perguntei a ele: ‘o que é idiota?’. Ele respondeu: ‘um brinquedo, mãe’. Teve uns comentários triste que falaram que ‘se fosse minha mãe, já tinha metido a mão na minha boca'”, lembra Simone.

Os comentários não agradaram Simone, que decidiu se pronunciar sobre o caso na última sexta-feira. Para a cantora, a atitude do filho não justifica um castigo físico, como foi sugerido. “A criança tem apenas 3 aninhos. Meu filho nem sabia o que estava falando, porque ele se referiu ao brinquedo. Venha cá, vocês acham mesmo que eu vou meter a mão na boca de um neném por causa disso?”, indagou.

A sertaneja continuou. “Quando ele erra, tem um cantinho do pensamento, coloco ele de castigo, ele pensa no que fez e e ele pede perdão. Agora, tem pessoas que falam [‘idiota’] na frente dele sem querer e criança pega e não é por isso que eu vou meter a mão na cara do meu filho (…) O povo que fala não está dentro da minha casa para ver a educação que eu dou. Não só eu. A moça que trabalha comigo desde que ele nasceu também tem autoridade para botar ele de castigo quando ele erra – assim como meu marido.”

