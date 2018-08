Em seu retorno aos palcos, Simaria se emociona e agradece fãs e a irmã

Sempre soube que Deus está ao nosso lado, mas essa noite, sentimos a presença dele ainda mais forte e com certeza, fez com que esse dia se tornasse um dos mais especiais de nossas vidas! Queremos agradecer a noite fantástica que vocês nos proporcionaram, e mais ainda, agradecer a cada um de vocês que compreenderam, torceram, rezaram e vibraram com @SimoneSeS nos palcos durante toda a minha ausência. Imensurável tanto amor e tantas energias positivas que recebemos diariamente dos nossos fãs espalhados por todo mundo. Esse show foi apenas o começo de uma nova fase. Com certeza, uma fase ainda mais forte. A todos que compareceram, MUITOOOOO OBRIGADAAAAA, vocês são a nossa força, a nossa energia, o nosso combustível. E aos que não puderam estar de corpo presente e acompanharam pela internet, vocês estarão sempre em nossos corações, são parte do nosso sucesso! Não podemos prever o que vai acontecer nas nossas vidas, mas, nós podemos decidir o que poderemos fazer diante dos problemas, e são vocês, nosso público, que nos fortalece, que nos enche de coragem para enfrentar os obstáculos que cruzam o nosso caminho. É com o coração cheio de amor, alegria e gratidão que eu reafirmo a minha felicidade por estar voltando aos palcos ao lado da minha irmã. Que Deus nos guarde e nos conserve cada vez mais unidas. Ela é fantástica. Completa minha vida, minha carreira e o meu sonho. Muito obrigada, @SimoneSeS , por ter continuado realizando o nosso sonho com tanta garra e dedicação por todo esse periodo. TE AMO INFINITAMENTE! Deixo um recado importante: Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Acredite em Deus. Lute e confie, mantendo a fé e a esperança. Aqui estou eu de volta, ainda mais forte e cheia de energia para fazer o que mais amo, para quem mais amo, VOCÊS! Créditos: @paolofilms #SimoneeSimaria #SeS #AsColeguinhas #SãoPaulo #EspaçodasAméricas #ObrigadaColeguinhas

