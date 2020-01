Sim! Rihanna confirma álbum de reggae e possível nome é sugestão de fãs

Não é só de looks perfeitos que vive Rihanna, mas de muita música boa também. Depois de oito álbum lançados, a cantora finalmente se pronunciou sobre a produção do nono. Ela revelou qual será o ritmo dele e abriu o jogo sobre possíveis colaborações.

O momento aconteceu durante uma entrevista à “T Magazine”. Rihanna foi questionada se ela estava produzindo um disco de Reggae e sem titubear, ela confirmou. A resposta surpreendeu a jornalista, que não deixou o assunto acabar e perguntou em seguida se a parceria com Lady Gaga era verdadeira (juntos e shallow now?).

Para a tristeza dos fãs que esperavam esse feat, a resposta foi “não”, e ela explicou porque os boatos surgiram. “Talvez porque ela me seguiu no Instagram. Não está nos planos agora, mas não sou contra isso!”, enfatizou a cantora. Rihanna também foi questionada sobre alguma música ser feita com a participação de Drake, como “What’s My Name”e “Work”. Mais uma vez, a resposta foi que com certeza não neste álbum.

Veja também





Já sobre o nome do álbum, Rihanna não tem nada definido. Mas ao que tudo indica, os fãs estão sendo levados em consideração no processo. “Até agora foi apenas R9, graças à Navy [fandom da cantora]. Estou prestes a chamá-lo assim, provavelmente, porque eles me assombraram com esse ‘R9, R9, quando o R9 será lançado?’. Como vou aceitar outro nome depois que isso impregnou no meu crânio?”.

Mesmo com as informações quentinhas do próximo álbum, muita calma nessa hora, porque não nenhuma previsão de lançamento.