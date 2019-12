Sidney Magal se derrete ao postar foto com a primeira neta

Sidney Magal encheu suas redes sociais de fofura na última quinta-feira (5). O cantor postou uma foto com a sua nova netinha. Nathalia Magalhães filha do cantor deu a luz à pequena Madalena no dia 23 de novembro.

O nome da bebê foi escolhido em homenagem a um de seus maiores sucessos “Sandra Rosa Madalena“. Feliz da vida e curtindo a nova fase, ele se derreteu ao postar a foto. “A vida é realmente cheia de surpresas, do nada ela vem com um sopro de amor que invade nossos corações e faz com que os dias tenham um outro sentido”, escreveu o cantor.

Aos 69 anos, Sidney é vovô de primeira viagem e está todo bobo com a chegada e sua neta. “Confesso que Madalena está me deixando daquele jeito que todo mundo que já é vovô/vovó bem sabe”, continuou ele. Confira a foto cheia de amor!

