Com quase 40 anos de carreira, a atriz Sharon Stone, 59 anos, foi entrevistada pelo programa Sunday Morning, do canal norte-americano CBS, e caiu na gargalhada ao ser perguntava se já foi vítima de assédio sexual. O repórter Lee Cowan introduziu a questão abordando as recentes denúncias de abuso e assédio sexual em Hollywood.

Lee, no primeiro momento, ficou sem entender o motivo da risada. “É um riso nervoso ou você está pensando ‘é uma brincadeira? É claro que eu fui’?”, indagou o repórter. A atriz prontamente respondeu: “Estou neste negócio há 40 anos, Lee. Você pode imaginar como era essa indústria quando eu entrei há 40 anos? Com a aparência que eu tenho, vinda do meio do nada, saída da Pensilvânia? Eu cheguei aqui sem nenhuma proteção. Já vi de tudo.”

Antes, os dois haviam conversado sobre o protesto no Globo de Ouro deste ano, em que atrizes –Sharon inclusa– foram vestidas de preto para apoiar e fortalecer as denúncias de abuso sexual feitas por atrizes e funcionárias da indústria cinematográfica. “Estamos começando a reconhecer nossos próprios dons como mulheres e a parar de pensar que devemos nos comportar como homens para sermos empoderadas, poderosas ou valiosas“, disse.

Assista abaixo: