Sharon Menezes: “gosto de testar meus limites”

Sheron ensaia com o professor Marcelo

Grangeiro e brigam muito, pois querem

o melhor sempre

Foto: AGNEWS / Marcio Nunes

Basta dizer que é difícil. Pronto! É aí que Sheron Menezes corre atrás. A atriz, de 27 anos, foi convidada para fazer a Dança dos Famosos e teve medo. Mas aceitou! “Gosto de testar meus limites”, diz a moça.

Tudo em Sheron tem a ver com paixão. Deu para perceber isso. Após a dança do rock anos 80, Sheron caiu no choro. “Dancei passando mal”, diz, com os olhos cheios d’água. Sheron é assim: emoção à flor da pele.

Qual foi o dia mais difícil da Dança?

No dia em que chorei de verdade no palco (domingo, dia 27). Eu estava passando mal. Não achei que fosse conseguir chegar até o final da dança. Não quis dizer isso para os jurados, o que importava era como eu tinha dançado. Se eu tivesse caído, desmaiado, não era isso que eles tinham que julgar. Quando vi que aplaudiram de pé, pensei: consegui!

E o início do processo?

Fiquei muito ansiosa. Tive medo, mas tinha que tentar.

Percebi no ensaio que você é determinada.

Sou, sim. E essa é a relação que tenho com o Marcelo. Brigamos pra caramba, queremos o melhor. Ele é mandão, eu também sou.

Essa determinação ajuda na sua vida?

Ajuda e atrapalha. (risos) Você tem que aprender a ceder. Estou aprendendo.

É muito teimosa?

Eu não sou burra. Gosto de ver até onde posso ir, de testar meus limites, mas se eu sentir que não posso, não vou. Ainda. (risos)

Desse processo, o pior foram as críticas?

Não. Tive apenas uma crítica (de Deborah Secco, no primeiro domingo). Foi a melhor coisa, porque de cara pensei: ninguém está brincando aqui!

Chegou a emagrecer?

Muito, mas quero mais. Não sei quantos quilos, porque não me peso. Vejo pela minha calça jeans.

Entrou para ganhar?

Claro! É hipocrisia falar que entrei aqui para me divertir. Todo mundo quer fazer bonito. E, se faz bonito, vai pra final. Certo?