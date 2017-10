Shakira quebra silêncio sobre suposta separação de Piqué

A cantora colombiana Shakira desmentiu os rumores sobre suposta separação com o jogador de futebol Gerard Piqué em entrevista concedida à rede de televisão mexicana Canal 5.

Shakira comentou sobre os desafios do casamento e disse que ambos se completam, cada um à sua maneira: “Se eu me revolucionei nestes seis anos de convivência? Sim, definitivamente. Antes, eu sempre dizia ‘com um jogador de futebol, jamais’. Nunca havia me imaginado em casal com um jogador de futebol. Foi um doce castigo do destino. Eu e ele nos completamos, somos iguais em muitas coisas, somos muito apaixonados, intensos, vivemos tudo ao máximo.”

Mãe de dois garotos, Milan de 4 anos e Sasha de 2, a compositora ainda disse que não pensa sobre a chegada do terceiro. “Um terceiro filho? Se chegar, será bem-vindo. Mas, neste momento, com dois filhos que são como seis…[Você] Não sabe como eles são! Se movem como um ioiô o dia todo. São muito divertidos, mas, às onze da noite, estou cansada“, confessou.