Após a declaração polêmica de que as quatro atrizes principais de Sex and the City nunca foram amigas fora de set – “apenas colegas de trabalho” –, Kim Cattrall ainda responde questões sobre sua recusa em participar de um terceiro filme da série.

A atriz, que foi acusada de ter um comportamento de “diva”, disse que, desde o começo, não demonstrou interesse em seguir vivendo a hilária Samantha Jones. “Foi um ótimo papel. Eu o fiz até a linha de chegada e além, e eu amei”, contou em entrevista a um programa de TV britânico.

Para dar continuidade a série, Kim fez uma sugestão inusitada. “Outra atriz deveria interpretá-lo – talvez eles pudessem criar uma Samantha Jones afroamericana ou uma Samantha Jones hispânica.”

10 anos mais velha do que as companheiras de elenco, ela alega ter outros planos para viver os seus 60 anos.