Separações entre os famosos

Na cerimônia: alegria que durou poucos dias

Foto: Nellie Solitrenick

Quem conhece a talentosa e doce estrela Thaís Fersoza, 25 anos, garante: ela não merecia passar pelo pesadelo que viveu nos últimos três meses e meio. Em abril, dias após ter o casamento dos sonhos com o ator Joaquim Lopes, de 29 anos, ela foi surpreendida com um pedido de separação. Detalhe: os dois estavam no aeroporto, no Rio, recémchegados da lua de mel.

Segundo Thaís, que interpretou vários papéis na TV, como a Celinha de Os Mutantes (Record, 2008), Joaquim alegou na ocasião que não estaria preparado para levar uma relação estável. E que não teve coragem de dizer isso a ela antes da cerimônia. Ainda abalada, a musa declarou à TITITI, procurando não prolongar o assunto: “Sou uma mulher que sempre deu e vou continuar dando muita importância aos valores de uma união, aos valores de um casamento. Mas, infelizmente, existem pessoas que não estão nem aí para isso, não ligam”.

Quem viu não crê

“Uma emoção de tirar o fôlego!” Assim definiu Joaquim Lopes, no dia 17 de abril, seu sentimento ao ver Thaís entrando vestida de noiva na igreja São José, em São Paulo, ao som de “Something”, dos Beatles.

O casal, que já estava junto havia cinco anos, realizou uma celebração de conto de fadas com mais de 4 mil rosas brancas em meio à luz de velas. A noiva exibia um deslumbrante vestido de cetim e renda italianos e um véu de tule francês de três metros com mais de 2 mil pontos de luz, reflexo dos cristais austríacos do estilista George Moreira.

E a vida continua…

Enquanto se recupera dessa situação, Thaís aguarda o chamado da Record, onde renovou contrato por mais cinco anos, para uma próxima novela. E Joaquim foi visto no dia 10 com a atriz Paola Oliveira na praia da barra da Tijuca, no Rio.

A assessoria da intérprete informou que a musa estava pegando sol com o irmão, Leonardo Oliveira. Entretanto, fotos mostram que era, mesmo, o ex de Thaís. E Paola parecia assustada além da conta ao sentir a presença de um paparazzo. Tanto que os dois levantaram apressados da areia e seguiram para lados opostos.

Em tempo: há poucos meses, Joaquim e Paola filmaram juntos o longa “Uma Professora Muito Maluquinha”. Procurado pela reportagem, o ator não retornou nossas ligações para dar sua versão dos fatos.