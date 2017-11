Nós sempre brincamos por aqui com a semelhança que alguns filhos de famosos têm com seus pais já na infância. É inegável que a genética é algo poderoso e, às vezes, os filhos saem a cópia do pai ou da mãe. Tanto que o Bored Panda preparou uma lista com fotos de celebridades e seus pais na mesma idade – e é impressionante a semelhança entre eles. Selecionamos algumas das mais parecidas, confira:

Ava Elizabeth Phillippe e Reese Witherspoon aos 18 anos

Chris Pine e Robert Pine In Their na faixa dos 30 anos

Scott Eastwood e Clint Eastwood na faixa dos 30 anos

Gwyneth Paltrow e Blythe Danner aos 29 anos

Colin Hanks e Tom Hanks na faixa dos 30 anos

Georgia May Jagger e Mick Jagger aos 25 anos

Mamie Gunner e Meryl Streep na faixa dos 30 anos

Brooklyn Beckham aos 15 anos e David Beckham aos 17 anos

Kate Hudson e Goldie Hawn aos 33 anos

Liv Tyler e Steven Tyler na faixa dos 30 anos