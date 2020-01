Semana em ‘Bom Sucesso’ tem demissão e tentativa de assassinato

E a gente achando que ‘Bom Sucesso‘ seria uma novela mais light pra assistir: só nessa próxima semana já teremos mais demissões e até com um personagem tentando assassinar o coleguinha. Super sussa, né?

Pra começar, Diogo (Armando Babaioff) descobrirá do relacionamento entre Mário (Lúcio Mauro Filho) e Nana (Fabíula Nascimento), e então preparará uma armadilha contra o funcionário da editora. Após fingir marcar um encontro com o funcionário, Diogo atropelará Mário com a intenção de acabar com sua vida mesmo. Para o azar de Diogo, Mário sobrevierá e denunciará o advogado na frente de toda a empresa. Como nem só de revelações bombásticas se faz uma denúncia, e Mário não tem qualquer prova, ele acabará sendo demitido da editora.

A fila do desemprego nessa novela segue crescendo. Quer saber mais que estará sem um registro em carteira de trabalho? Só conferir o nosso resumão da novela:

Segunda-feira, 30 de setembro – Marcos prova inocência de Paloma

Marcos (Rômulo Estrela) avisa Nana sobre uma prova sobre a inocência de Paloma (Grazi Massafera), e ela se sente culpada pela falsa acusação. Olhar de julgamento para você, amiga!

Alberto (Antonio Fagundes) fica feliz com a descoberta de Marcos. Diego não tem conseguido acertar nenhum plano maléfico nessa novela, então cogita matar Alberto. Nana e Mário se beijam de novo. Marcos chama Paloma para voltar ao emprego.

Terça-feira, 1º de outubro – Paloma recusa emprego

Mesmo com tudo sendo resolvido, Paloma decide não voltar a trabalhar para Alberto. O empresário descobre que Paloma ficou muito chateada com a situação. Nana tenta pedir desculpas ao pai por ter acreditado no vídeo fake. Diogo ameaça Mário ao descobrir que ele ficou preso no elevador com Nana. Eugênia (Helena Fernandes) descobre só agora que Paloma é mãe de Gabriela (Giovanna Coimbra).

Quarta-feira, 2 de outubro – Começa o desfile de Paloma

Eugênia e Paloma discutem e a megera expulsa Gabriela de casa. Ramon (David Junior) fica feliz com a vitória de seu time de basquete. Paloma vai até a loja de Eugênia. Vicente (Gabriel Contente) pede para Eugênia respeitar sua relação com Gabriela. Alberto é avisado que Paloma fará um desfile de moda e o velho assiste a transmissão pela internet. Silvana (Ingrid Guimarães) descobre que a estilista é a Paloma e já está pronta para o barraco.

Quinta-feira, 3 de outubro – Diogo prepara armadilha para Mário

Silvana critica Paloma e é vaiada pelo público. A atriz precisa até fugir do meio da multidão enfurecida. Nana ganha de presente um vestido feito por Paloma. Diogo flagra um poema de Mário no computador de Nana.

Silvana fica indignada ao saber que seu surto acabou repercutindo como propaganda da marca de Paloma. Gisele (Sheron Menezzes) está com receio de Diogo prejudicar Mário. Após o sucesso do desfile, Paloma recebe muitos pedidos. Diogo usa o computador de Nana para marcar um encontro com Mário.

Sexta-feira, 4 de outubro – Mário acusa Diogo

Mário liga para Nana, e ela avisa que não marcou encontro algum. Por sorte, Mário encontra Silvana no bar. Gisele pede para Diogo não atentar contra Mário, mas é tarde demais: Diogo atropela o rival e vamos precisar usar mais uma vez um GIF de Ana Maria Braga.

Paloma confessa a Ramon que não sabe como vai atender todas as encomendas de roupa. Na frente de todos os funcionários da editora, Mário acusa Diogo de tentativa de assassinato.

Sábado, 5 de outubro – Mário é demitido

Mário fica meio frustrado ao perceber que o carro de Diogo está sem um único arranhão. Nana confessa a Diogo que ficou com Mário, e os dois fazem as pazes. Silvana é expulsa da editora e Mário se sente humilhado junto dela. Após toda essa confusão, com beijo e acusação de assassinato, Mário é demitido da editora.

Porém, ele recebe uma salva de aplausos quando está saindo da empresa. Gabriela se sente indignada por não poder jogar basquete só por ser mulher. Alberto reverte a decisão de Nana e readmite Mário.