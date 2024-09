Selena Gomez diz que não pode ter filhos e revela luto; entenda

Em entrevista à Vanity Fair publicada nesta segunda-feira (9), Selena Gomez revelou que não pode ter filhos biológicos por problemas de saúde que arriscariam sua vida e a do bebê. A atriz foi diagnosticada com lúpus em 2013 e, em 2017, passou por uma cirurgia de rim.

O tratamento envolve medicamentos com vários efeitos colaterais para lidar com sintomas como dores intensas e inchaço. Selena também enfrenta questões de saúde mental, como transtorno bipolar.

“Infelizmente não posso carregar meus próprios filhos. Isso foi algo que tive que lamentar por um tempo”, comentou logo após dizer que um dos seus focos é formar uma família. Para isso, ela considera a adoção e o uso de uma barriga de aluguel como alternativa.

“Não é necessariamente do jeito que imaginei, e pensei que aconteceria do jeito que acontece para todos. [Mas] estou em um lugar muito melhor com isso. Acho uma bênção que existam pessoas maravilhosas dispostas a fazer barriga de aluguel ou adoção, que são duas possibilidades enormes para mim”, disse. “No final do dia, não me importo. Será meu. Será meu bebê”, completou Selena, que namora com o produtor musical Benny Blanco.

