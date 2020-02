Segundo rumores, Juliana Knust estaria grávida

Juliana e o estilista Gustavo Machado

estão juntos há cerca de um ano

Foto: AgNews

O ano mal começou, mas já há uma lista de famosas que serão mamães nos próximos meses. Scheila Carvalho, Vanessa Giácomo… A mais nova gravidinha do pedaço, dizem, é a atriz Juliana Knust. Segundo rumores que surgiram na semana passada, a bela estaria com um mês de gestação do primeiro filho, fruto do relacionamento de cerca de um ano que ela mantém com o estilista Gustavo Machado.

Juliana mandou dizer por meio de seus assessores que a informação não é verdadeira. Entretanto, amigos do casal revelaram: eles não se aguentam de felicidade e só estão esperando mais um pouco para confirmar a notícia.

O papel mais recente da estrela em novelas foi a Débora de “Duas Caras” (2007). A seguir, ela fez participações nos programas “Faça Sua História” e “Casos e Acasos” e ainda estrelou a peça “Vergonha dos Pés”, ao lado de Danton Mello, com quem teve um breve romance em 2008. Estamos de olho!