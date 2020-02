Sangue Bom: Explode a paixão entre Malu e Bento

Malu e Bento começam a ir além da amizade

Foto: Divulgação/TV Globo

Egoísta como sempre, Amora (Sophie Charlotte) decide manter o noivado com Maurício (Jayme Matarazzo). E, influenciada por Bárbara (Giulia Gam), a it girl continua acreditando que Bento (Marco Pigossi) não seja mesmo bom o suficiente para ela. Ao saber da resolução da amada, o florista desaba em sofrimento. Mas fica irredutível: rompe de vez com a patricinha e promete jamais dar uma nova chance a ela. Comendo pelas beiradas, está a doce Malu (Fernanda Vasconcellos). Cada vez mais próxima de Bento, ela começa a enxergar nele, além do bom caráter e integridade, um homem sensual e que poderá fazê-la, finalmente, muito feliz.

E, aos poucos, a gata lutará por esse sentimento que só fará crescer. E todos em volta passam a perceber o relacionamento que está nascendo. Inclusive Amora, que dá o maior chilique quando vê o grande amor de sua vida chegar ao lado da irmã adotiva à festa de Camila (Thaila Ayala). Nisso, Maurício, claro, fica possesso. E muitas emoções ainda vão rolar, pois Fabinho (Humberto Carrão) dá a entender a Plínio (Herson Capri) que Bento pretende aplicar o golpe do baú na filha dele. Em meio a toda essa confusão, o florista descobre a paixão secreta de Giane (Isabelle Drummond) por ele. Esse homem deve ter mel…