Salve Jorge: Nasce o bebê de Morena

Morena sente contrações e faz o parto sozinha.

Foto: TV Globo/Divulgação

Com medo da polícia, Irina (Vera Fischer) e Wanda (Totia Meireles) fogem para a Capadócia. E vão justamente ao restaurante de Cyla (Walderez de Barros), onde Morena (Nanda Costa) está escondida. O detetive que protege a garota não conta nada para não preocupá-la e lhe pede para ficar no quarto. Mas a brasileira resolve ver o que está rolando no salão e dá de cara com Wanda.

Desesperada, Morena foge, correndo pelas ruas de Istambul. Ela começa a sentir contrações, se agarra à medalha de São Jorge que Júnior (Luiz Felipe Mello) lhe deu. Depois de muito andar, Morena acha uma caverna, onde encontra a imagem do santo padroeiro. É ali, sem a ajuda de ninguém, que ela dá à luz uma menina. Emocionada, resolve dar o nome de Jéssica à filha, em homenagem à amiga falecida.