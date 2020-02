Salve Jorge: Morena e Lucimar têm reencontro emocionante

Morena volta para o Brasil e reencontra a mãe

Foto: TV Globo/Divulgação

Helô (Giovanna Antonelli) avisa a Morena (Nanda Costa) que ela voltará ao Brasil com uma nova identidade e que providenciará um outro endereço para ela e a filha, Jéssica. Já no país, a delegada a instala num hotel e chama Lucimar (Dira Paes) para, finalmente, promover o reeencontro de mãe e filha.

Quando Lucimar bate à porta, Helô pede a Morena que se esconda e abre a porta, com Jéssica no colo. A doméstica se encanta pela criança. “É sua neta!”, diz a delegada. “Minha… minha neta?”, pergunta. Aí, Morena aparece e as duas se abraçam emocionadas. Depois da surpresa, Helô avisa a Lucimar que todos têm de continuar pensando que Morena morreu.