Salve Jorge: Helô descobre que Lívia é chefe da máfia

Helô engana Lívia e começa a cair a máscara da vilã.

Tão logo fica sabendo da morte de Rachel (Ana Beatriz Nogueira), Helô (Giovanna Antonelli) tem certeza de que Lívia (Claúdia Raia) é a assassina, pois a ricaça morreu do mesmo jeito que Jéssica (Carolina Dickeman). E, incisiva, provoca a vilã: “Eu sei que foi você quem matou a Rachel!”. Nessa hora, Lívia se faz de inocente e afirma que Helô não tem compaixão e sente ciúme de sua relação com Stenio (Alexandre Nero). Por isso, sempre arranja um jeito de culpá-la por tudo. Minutos depois, Helô entra no jogo e pede desculpa para Lívia. Alega estar em Istambul por problemas pessoais e assume ser mesmo ciúme do ex a razão para tratá-la mal.

Esperta, Helô prepara uma cilada para a criminosa e mente que irá meditar num local sagrado de Istambul. Ela diz a hora que estará lá e ainda convida Lívia para um encontro. A víbora cai na pegadinha de Helô e pede para Russo (Adriano Garib) matar a delegada no local marcado. O mafioso segue à risca a determinação, vai até lá e atira num boneco, o qual confunde com a delegada. O trouxa nem percebe tratar-se de armação da polícia. No outro dia, Lívia comemora a morte da policial, mas fica petrificada ao vê-la na porta do hotel. E é questionada por Helô, toda cínica: “Achou que viu um fantasma?”. A partir daí, a federal tem certeza: Lívia é a chefona da máfia. Só falta ter provas para botar a mão na quadrilha internacional…