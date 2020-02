Salva por um triz! Ao receber alta, Isis Valverde é visitada por Cauã Reymond

Na manhã de sábado (1º), Isis Valverde deixa o Hospital Barra D’Or já com o colar cervical

Foto: Felipe Assumpção / AgNews

“Foi um milagre”, disse Rosalba Nable Valverde, 49 anos, em entrevista exclusiva para CONTIGO! na manhã de segunda-feira (3). Já recomposta do susto, a advogada falou sobre o grave acidente que a filha, a atriz Isis Valverde, 26, sofreu na madrugada de sexta-feira (31), quando o veículo em que estava capotou na Estrada da Barra da Tijuca, no Itanhangá, Rio de Janeiro. Isis teve uma fratura na C1, a primeira vértebra da coluna cervical. Apesar de grave, a fratura não atingiu a medula e a atriz recebeu alta um dia depois, na manhã de sábado (1º), do Hospital Barra D’Or. “Ela realmente teve muita sorte. Conversei com os médicos e eles disseram que esse tipo de lesão pode ser fatal. O que aconteceu com Isis é um caso em um milhão”, afirmou a mãe da atriz. “Foi um grande susto. Apesar de ela estar ótima, não deixa de ter sido um acidente perigoso”, completou o pai da atriz, Rubens Valverde, 60, enquanto assinava a alta da filha na recepção do hospital.

Rosalba contou que recebeu a notícia do acidente da própria filha, por volta das 11h da sexta-feira. Isis já havia sido medicada. “Tomei um grande susto. Tinha voltado para Minas Gerais naquele dia. Parecia até que Isis pressentia alguma coisa. Ela estava chorosa enquanto eu arrumava a minha mala. Pediu para eu ficar, mas já estava havia um mês com ela no Rio e tinha coisas para resolver”, relembra. “Quando ela ligou dizendo que tinha sofrido um acidente e que estava internada no hospital, com uma lesão na coluna, entrei em desespero e começamos a chorar, as duas, no telefone.” Segundo Rosalba, Isis não conteve a emoção quando ela entrou no quarto do hospital. “Desculpe, mamãe”, foram as primeiras palavras da atriz ao vê-la.

O capotamento

O acidente aconteceu por volta das 3h30 da manhã, quando a atriz voltava do Bar da Bud, na Barra da Tijuca, com a prima, a vendedora Mayara Nable, 25, e um amigo, o produtor Gabriel Maciel, 31. Mayara dirigia a Range Rover Evoque azul, de propriedade de Isis, que estava no banco do carona. Maciel estava atrás. A certa altura, a motorista perdeu o controle do veículo, que bateu em um barranco e capotou. Segundo Rosalba, a sobrinha teria se confundido com os pedais do carro automático. Com o choque, Isis desmaiou. Mayara e Maciel deixaram o veículo andando.

Avaliada em cerca de 600 mil reais, a Range Rover de Isis ficou destruída

Foto: Delson Silva/AgNews

De acordo com Rosalba, o amigo e a sobrinha começaram a chacoalhar a atriz até que Isis acordou. Em seguida, os três foram de táxi para a casa da atriz. “Ela me disse que não se lembra de nada. A funcionária que trabalha com minha filha acordou com a chegada dos três e, ao ouvir Isis reclamar de dores fortes no pescoço, exigiu que a levassem para o hospital”, contou Rosalba. O carro, totalmente destruído, foi para a garagem de Gabriel.

De acordo com informações da 16ª Delegacia de Polícia, da Barra da Tijuca, as investigações sobre as causas do acidente estão em andamento. Mayara foi levada à delegacia por agentes da Operação Lei Seca após ter se recusado a fazer o teste do etilômetro (instrumento utilizado para medir a concentração de bebida alcoólica ou qualquer concentração de álcool etílico). Mayara foi ouvida, encaminhada ao hospital para tratar os ferimentos e, posteriormente, para o Instituto Médico Legal (IML), onde realizou o exame de embriaguez. O resultado da perícia foi negativo. Isis, proprietária do veículo, será intimada a prestar depoimento. Maciel também será ouvido. O carro foi vistoriado e as imagens das câmeras de segurança da região foram solicitadas.

Recuperação

No dia seguinte ao do acidente, Isis deixou o hospital em uma cadeira de rodas e usando um colar cervical. Simpática, fez sinal de positivo para os fotógrafos antes de entrar no carro que a levou para casa. “Praticamente nasci de novo. Deus foi generoso comigo”, disse a atriz em entrevista à colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo. De acordo com a família, em dois meses Isis poderá voltar à sua rotina normal. Apesar do susto, a atriz passa bem. Tirando o incômodo do colar cervical, tudo corre da melhor maneira possível. “Ela não está tomando medicamento nem vai precisar fazer fisioterapia. Está se recuperando muito bem. Faz tudo sozinha, come e anda bem. Só precisamos monitorar, por meio de radiografias, a calcificação da coluna”, explicou Rosalba.

A atriz, no banco de trás, sai do hospital na manhã de sábado (1º) e é levada para casa pela médica Thatiana Borges de Pelúcio , amiga da família

Foto: Felipe Assumpção / AgNews

Visita especial

Cauã Reymond, 33, não esteve no hospital, no entanto, seu carro foi flagrado entrando no condomínio onde Isis mora. Com acesso livre na entrada de moradores, o veículo do ator foi visto chegando ao local no domingo (2), por volta das 9h30 e só saiu às 18h. Ele seguiu até a praia da Barra da Tijuca, onde correu por mais ou menos uma hora. Depois de se exercitar foi para seu apart-hotel (onde está hospedado desde que terminou seu casamento com Grazi Massafera, 31), tomou banho, trocou de roupa e retornou para o condomínio de Isis por volta das 20h. De acordo com funcionários do local, o veículo não foi visto saindo. Questionada se Cauã esteve com a filha, Rosalba se esquivou: “Nem neste momento as pessoas esquecem este assunto. Neste condomínio mora muita gente, não tem só a casa da Isis. Ela recebeu a visita de muitos amigos, que se preocuparam com seu estado. Só sei que, com a Isis, estamos eu e o pai dela”.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO 2003 DA CONTIGO!, NAS BANCAS EM 05/02/2014.