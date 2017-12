Passando o Natal na Inglaterra em Somerset, no sul do país. Tô aqui com a família do meu marido e com nosso filho. Gareth, meu amor, mesmo não sendo o pai biológico do Davi cuida dele com um amor que eu ñ sabia que existia mas sempre desejei e sinto que o amor é algo que precisa ser exaltado pois para ele se manifestar nós precisamos continuar a acreditar nele, 🎼dizem que o amor atrai🎼. Por isso quero exaltar meu amor à minha família, agradecer à Deus por me fazer tão abençoada por ter ao meu lado esse filho tão maravilhoso que me dá orgulho e forças para conquistar tudo que a gente merece e por ter esse parceiro amoroso que me ajuda a ser melhor. Vamos reforçar a nossa crença no ♥️AMOR♥️ ao próximo, vamos exaltar a família do jeito que ela for, e crer num Brasil melhor. Vamos julgar menos e amar mais, vamos respeitar as diferenças e ter empatia, ou seja, vamos aprender a se colocar no lugar do outro! Eu acredito no amor! AMO VCS @garethjrjones e Davi ♥️♥️♥️ PS: o amor também está nos animais 🐶, na força da floresta, no ar e em todo o universo… #feliznatal #merrychristmas

A post shared by Gaby Amarantos (@gabyamarantos) on Dec 24, 2017 at 12:36pm PST