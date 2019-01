Ronaldo posa com filhos e semelhança impressiona

O fenômeno Ronaldo publicou na quinta-feira (17) em seu Instagram um registro épico: na foto, ele posa ao lado de todos os seus filhos, em Madrid, na Espanha.

E o que mais chamou a atenção e causou falatório foi o fato de seus filhos serem a cara do pai, principalmente as gêmeas, Maria Sophia e Maria Alice, que são frutos da antiga união com Bia Antony. A semelhança é surpreendente, veja só:

Os seguidores fizeram diversos comentários divertidos, chocados com a semelhança dos filhos com o pai. “Rapaz, o sangue do fenômeno é forte, viu, o cara sabe fazer filho parecido com ele”, disse um fã. “Impressionante como filhos de três mães diferentes se parecem com o pai! DNA forte!”, comentou outra.

Aparecem também no clique Ronald, o primogênito e fruto do casamento com Milene Domingues, e o filho do meio, Alexander – que é filho do empresário com Michele Umezu. O garoto só foi reconhecido por Ronaldo quando tinha 5 anos.

Quem também está no registro é Celina Locks, atual namorada do ex-jogador, e Luiza Basile, namorada de Ronald.