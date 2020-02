Rodrigo Santoro beija muito Jim Carrey!

Santoro e Carrey em cena do filme “I Love You Phillip Morris”

Foto: Divulgação

Por onde passa, Rodrigo Santoro arranca suspiros. Como convidado especial, o gato participou de um debate sobre seu novo longa, “I Love You Phillip Morris”, na terça, 3 de novembro, na 33a Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo. No filme, o ator vive Jimmy, namorado de Steven Russell, um ex-policial, pai de família e gay, interpretado pelo astro Jim Carrey, dos filmes “O Máskara” e “Ace Ventura”, entre outros. Ewan McGregor também está na história e dá vida a Phillip Morris, o verdadeiro amor do personagem de Carrey. Para não ofuscar a trama central, os diretores precisaram cortar algumas das cenas de beijo entre Santoro e Carrey. Mesmo assim, vai rolar muito realismo na telona. A estréia está prevista para março do ano que vem.