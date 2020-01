Rodrigo Andrade se casa no interior de São Paulo

Os noivos, depois da cerimônia, embaixo da chuva de arroz.

Foto: Reprodução/Instagram

O ator Rodrigo Andrade se casou, neste domingo (29/06), com a empresária Joyce Alvarez. Os dois começaram a namorar em agosto do ano passado depois de se conhecerem em uma feira de agropecuária. A cerimônia foi ao ar livre, na fazenda da noiva, em Indaiatuba, interior de São Paulo.

Fabiana Karla, que fez par romântico com o ator em Amor à Vida, estava presente no momento especial do amigo, acompanhada do marido. A atriz foi uma das madrinhas do noivo.

