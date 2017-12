Nada como o tempo para cicatrizar o passado, não é mesmo? O ex-casal Ticiane Pinheiro, 41 anos, e Roberto Justus, 62 anos, provaram que a maturidade e o respeito devem prevalecer mesmo após o fim de um relacionamento.

Prova disso é que o empresário esteve presente ao lado da esposa, Ana Paula Siebert, no casamento de Tici e César Tralli. Os dois trocaram alianças no início da noite deste sábado (2) em Campos do Jordão, SP.

Em sua conta no Instagram, Justus compartilhou uma foto ao lado da amada comentando que esperava a cerimônia.

Esperando o casamento começar.#ticiecesarvãocasar🥂 A post shared by robertoljustus (@robertoljustus) on Dec 2, 2017 at 12:36pm PST

Ana, por sua vez, não deixou de mostrar o vestido escolhido aos seus seguidores. Ela veste Samuel Cirnansck.

Ready 💎 Por @samuelcirnansck #ticiecesarvãocasar🥂 #wedding A post shared by 🌟 Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert) on Dec 2, 2017 at 12:44pm PST

Ticiane Pinheiro e Roberto Justus ficaram juntos por 8 anos e são pais de Rafaella, 8 anos. Em entrevista ao amigo Matheus Mazzafera, que comanda o canal Hotel Mazzafera no Youtube, Tici confessou que acredita ter sido traída pelo empresário. “Não peguei no flagra, mas pelas circustâncias e por toda a história, a gente sabe que foi traída. Mulher é esperta, sensitiva”, disse na ocasião.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram. “Pessoas civilizadas”, elogiou um deles. “Sinal de maturidade”, comentou outro.