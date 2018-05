Rita Lobo comemora bat mitzvah da filha Dora

O último domingo (27) foi especial para a chef e apresentadora Rita Lobo, 42 anos. Em seu Instagram, Rita recordou o bat mitzvah da filha Dora, celebrado há um ano.

“Aquele momento-vida-pessoal no Instagram… Mas são duas comemorações importantes para mim: um ano do Bat Mitzvá da Dora (…) Dorinha, larga o celular e vem ficar comigo. Falando sério, você ilumina a minha vida”, brincou a apresentadora ao compartilhar uma foto ao lado da filha na rede social.

O bar mitzvah é uma tradicional celebração da cultura judaica. O nome vem do hebraico e significa “filho do mandamento“ e simboliza a passagem de meninos e meninas para a maioridade na religião, época em que passam a ter responsabilidades dentro da comunidade explica o o consultor Henrique David Plattek. A passagem é comemorada para os garotos no aniversário de 13 anos e para as garotas (bat mitzvah) no de 12 anos.

Recentemente, quem também celebrou o bar mitzvah do filho foram os apresentadora Luciano Huck e Angélica. No dia 19 de maio, o casal recebeu familiares e amigos para celebrar os 13 anos de Joaquim, seu primogênito.

