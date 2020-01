Rio 2016: Neymar e Bruna Marquezine causam emoção no Maracanã

Quem pensou que a medalha de ouro da seleção brasileira seria a principal notícia no final do dia de ontem, se enganou. Responsável pelo gol do título brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o jogador Neymar Jr. causou verdadeiro furor ao sair correndo do campo e se jogar na galera, no meio da torcida. O motivo, segundo ele, era para abraçar uma pessoa muito especial e que era ninguém menos do que a atriz Bruna Marquezine, sua ex-namorada.

Separados desde 2014, o jogador e a atriz não disfarçaram a alegria ao se encontrar em meio à multidão e foram flagrados em um longo abraço, cheio de emoção e carinho. Nas redes sociais, famosos como as atrizes Tatá Werneck e Giovanna Ewbank compartilharam registros do momento e mandaram mensagens ao ex-(talvez futuro) casal, comemorando o encontro. Os fãs de #Brumar também já estão fervosos esperando por novidades. Seria o retorno de um dos casais mais adorados?