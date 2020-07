Ringo Starr comemora 80 anos com live especial

Completando oito décadas de vida nesta terça-feira (7), o músico Ringo Starr realizará uma live comemorativa no Youtube. O evento, que irá ao ar às 21h (horário de Brasília), terá a presença – virtual, evidentemente – de outros músicos como Ben Harper, Sheryl Crow, Dave Grohl e ainda de seu ex-colega de banda Paul McCartney. Também é esperado que outros artistas como Jeff Bridges, Elvis Costello e Keb’ Mo’ façam aparições especiais na transmissão.

“Como todos sabem, eu amo me reunir com meus fãs pela paz e o amor no meu aniversário. Mas este ano, quero que todos estejam em segurança em casa – então convidei alguns amigos e montamos este Big Birthday Show juntos, para que ainda pudéssemos celebrar meu aniversário com todos vocês, com boa música e ótimas instituições de caridade”, disse o ex-baterista dos Beatles em nota à imprensa. “Espero que todos possam se juntar a mim! Paz e amor, Ringo.”

Gratuita, a transmissão arrecadará fundos para as organizações Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, MusiCares e WaterAid. Também é possível contribuir com doações pelo site oficial do músico.

Hoje (7), usando máscara, o ex-beatle posou com fãs e família em frente à escultura “Paz e Amor”, em Beverly Hills, Califórnia, antecipando a festa virtual da noite.

