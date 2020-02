Ricky Tavares: um garoto de sorte

Ator fala sobre o sucesso como Rodrigo, de Malhação ID

Foto: Fabrício Mota

Ninguém deve conhecer Marcilio Henrique Tavares, mas muitas meninas certamente suspiram por Ricky Tavares. É com esse nome que o jovem ator, de 18 anos, está se firmando como um dos astros do elenco da nova temporada de Malhação ID. A carreira não trouxe, apenas, a mudança no nome, mas também de ambiente. O ator se mudou, há quatro anos, de Itatiaia para o Rio de Janeiro para se dedicar à profissão, que, aliás, nunca esteve nos planos do garoto, mas como o próprio diz: “Foi coisa do destino. Não tive como fugir”. Como a irmã do jovem se tornou atriz (o ator é irmão da atriz Juliana Xavier, da Record), ele pensou que poderia dar certo na profissão. E, pelo visto, acertou em cheio. Depois de participar de Promessas de Amor (2009), na Record, o ator arrumou as malas e mudou de emissora. Na Rede Globo, ele chama atenção na pele do bonitão Rodrigo. Conheça mais sobre esse jovem talento, que não desiste de seus sonhos e deseja conquistar muito mais!

Como você descreve seu personagem?

Rodrigo é sensacional. Ele é surfista e amigo da galera. É meio lerdinho e fala uns provérbios sem noção. Tipo: “ter ou não ter, eis a questão” e “cavalo bravo não se olha os dentes” (risos). É um personagem muito gostoso de fazer. É ótimo fazer comédia.

Você teve receio quando soube que iria fazer comédia?



Meu grande medo, quando recebi o resultado do teste, era que eu não queria fazer nada caricato. Eu sou muito crítico. Então, tentei algo que fosse bem natural. O elenco tem sempre estudo de interpretação às quartas e quintas. E continuo estudando.

Está gostando do resultado?

Eu vejo, de vez em quando, porque estou sempre gravando. Aí, eu recebo os DVDs e fico vendo as cenas. Sempre tento me aperfeiçoar. Pelo que estou vendo, gosto sim. Eu me surpreendi. Não pensava que seria capaz de fazer um personagem assim. Agradeço muito ao Ricardo Hofstetter (autor desta temporada). Foi um presentão que ele me deu.

Atuar sempre foi um sonho? Ou foi algo que você não esperava?

Aconteceu de repente. Minha família mudou-se para o Rio de Janeiro porque a minha irmã (a atriz Juliana Xavier, da Record) veio fazer televisão; e eu era muito tímido no colégio. Então, resolvi fazer teatro para melhorar e ver no que ia dar. Fiz alguns cursos de aperfeiçoamento e surgiu o convite de uma agência que chamou a minha irmã. Fiz testes na Record e na Globo. Até que pintou o de Malhação ID.

Você começou na Record e, agora, está na Globo. Existe diferença entre as emissoras?



Sim. Sempre há. Acho que tem relação com a equipe. Na Record, são várias equipes que cuidam da produção e, na Globo, é uma equipe apenas para Malhação. A gente se vê todo dia. Fica todo mundo muito unido. É uma família que se forma. Acho que essa é a diferença.

Sua família o apoia?

Meus pais sempre me apoiaram. E minha mãe é a minha fã número 1. Ela é minha fã de carteirinha.

Juliana também é atriz. Como é a relação de vocês?

Eu fiz Promessas de Amor, na Record, com ela. Somos muito parceiros. Ela sempre me ajudou, estudava o texto comigo. Até hoje, ela me dá dicas em Malhação. Juliana é superparceira.

O que você faz quando não está gravando?

Vou à praia, pedalo. Gosto de visitar os amigos. Não sou muito de sair para a noitada. Prefiro ir a shows… O elenco de Malhação se reúne para curtir. A galera se dá muito bem, afinal, já são quatro meses juntos.

E como está sendo o assédio do público? Já passou por alguma situação engraçada com fã?

Eu fui para Florianópolis fazer um evento com o Marcos Pasquim e o Fábio Villa Verde. E, ao sairmos do restaurante, tinha um monte de mulher na porta. Quando fui entrar na van, umas garotas me agarraram e falaram que eu não ia e que depois elas me deixavam de manhã no hotel (risos). Eu disse que tinha que ir embora porque trabalhava cedo. Mas gosto muito da repercussão do trabalho.

Você disse que está solteiro. Mas o que uma mulher deve fazer para conquistá-lo?

A mulher precisa ser sincera. Não pode ser falsa. Eu sou muito assim… Se você não olha no olho e não passa verdade, não consegue me conquistar. Viver num mundo de mentiras não leva a lugar nenhum. Pra me conquistar, basta isso.