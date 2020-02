Ribeirão do Tempo: Querêncio é eleito prefeito!

Querêncio é o novo prefeito de Ribeirão do Tempo!

Foto: Munir Chatack/Rede Record

Por incrível que pareça, as eleições em Ribeirão do Tempo transcorrem em clima de tranquilidade. Querêncio (Taumaturgo Ferreira) é eleito prefeito e comemora bebendo com seus correligionários na boate.

Num discurso acalorado, ele apresenta Marisa (Daniela Galli) como a futura primeira-dama. A bailarina, que prometeu se casar com o milionário se ele vencesse o pleito, fica meio sem jeito, mas acaba entrando no clima de festa.

Enquanto isso, um drama se desenrola entre Sônia (Louise D'Tuani) e André (Victor Facchinetti). Isso porque a gatinha desconfia de que o namorado anda de paquera com Diana (Letícia Medina). E para piorar, ela acha que está grávida.