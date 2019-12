Inadmissível! Repórter é assediada durante transmissão ao vivo

Uma situação inadmissível aconteceu no último sábado (7) na cidade de Savannah, na Geórgia (EUA). A repórter norte-americana Alex Bozarjian foi assediada por um atleta enquanto cobria uma tradicional corrida local chamada “The Enmarket Savannah Bridge Run”, conforme informa a NBC News.

No vídeo gravado, a profissional aparece animada conversando e brincando com os participantes da maratona, quando, de repente, um competidor dá um tapa no bumbum dela, deixando-a totalmente sem reação. A transmissão foi encerrada após um longo silêncio.

No Twitter, Alex desabafou sobre o ocorrido. “Ao homem que bateu na minha bunda ao vivo na TV hoje de manhã: você violou, objetificou e me constrangeu. Nenhuma mulher deveria passar por isso no trabalho ou em nenhum outro lugar. Melhore”, escreveu ela.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo — Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019

Ela recebeu apoio dos seguidores e colegas de profissão, que mostraram indignação com o acontecido. “Você lidou com isso com graça, minha amiga. Isso não é aceitável”, disse uma repórter. “Se alguém estiver disposto a fazer isso na câmera ao vivo, deve estar disposto a lidar com as consequências. Sinto muito que isso tenha acontecido com você”, defendeu uma seguidora.

