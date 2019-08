Repórter do Mais Você pede demissão e revela conversa com Ana Maria

View this post on Instagram

E assim encerramos um ciclo lindo: com afeto e gratidão. . Foram 9 anos no Mais Você e 10 e meio na Globo. Que jornada incrível! Entrei lá um menino e saí um homem. . Cresci e aprendi muito, me emocionei, errei, ri, vibrei…todas as emoções que a vida real permite. . Sou absolutamente grato a todas as histórias de vida que pude contar nesses anos todos. Carrego um pouco de cada uma delas em mim, nesse somatório de experiências que sou hj. . E esse que sou hj entendeu que esse ciclo se encerrou. E como a própria Ana Maria falou na nossa linda conversa de despedida: “é visível que vc recebeu um chamado da vida e tá tão feliz com ele”. Exato, minha querida Ana. E é pra viver 100% esse chamado, com toda minha energia, amor e entrega, que estou saindo. . Aqui fora, sei que tem muita gente a ser ajudada pela missão de vida que venho vivendo nesses últimos meses, que é fazer o ser humano perceber o tamanho do seu potencial e expressar isso através da sua comunicação, dando voz ao que a sua alma quer falar. . Gratidão enorme a vc, @anamaria16 , @lourojoseoficial , @vivi_de_marco e a toda equipe do programa por todos esses anos de confiança no meu trabalho e por tanto aprendizado. Amo vcs profundamente. Sei que o que construímos é absolutamente sólido e que estaremos sempre torcendo um pelo outro. . E que a vida siga o seu FLUXO. Estarei sempre seguindo o caminho que ele me levar e que Deus me permitir. . Obs: não à toa tem um coração no fundo da nossa foto. . Com amor, . Felipe