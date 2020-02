Renato Aragão foi internado neste sábado

Renato passa bem, mas continua em observação no hospital Barra D’or, no Rio.

Foto: J. Egberto

No dia seguinte ao festão dos 15 anos de sua caçula, Livian, o humorista Renato Aragão, 78, que dançou a valsa com ela, passou mal e precisou ser internado no hospital Barra D’or, na Barra. Por decisão da familia, segundo a assessoria do hospital, não será divulgado boletim médico indicando horário da internação, causa, estado de saúde ou alta do paciente. O que se especula é qiue Renato teria sofrido um infarto.

Sua filha Livian, chegou há pouco no Barra D’or, acompanhada do namorado Nicolas Prattes, e levava uma valise, indicando que passaria a noite ao lado do pai. Escoltado por seguranças, o casal não se pronunciou.