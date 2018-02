A atriz Reese Witherspoon, 41 anos, revelou em e entrevista à Oprah Winfrey que sofreu um relacionamento abusivo na juventude. Ela contou que esse período da sua vida foi um marco na sua memória.

“Deixar essas situações não é fácil porque mexem com seu compasso interno, principalmente se a relação danifica a sua autoestima. Pessoas que me conheciam na época hoje dizem que sou uma pessoa completamente diferente, mas é porque naquela época eu não tinha autoestima nenhuma”, disse a atriz. “Sim, hoje sou ambiciosa e tenho autoestima, porque alguém tentou me tirar essas coisas no passado”.

Reese também contou sobre os abusos verbais e psicológicos que sofreu no relacionamento e sua determinação em sair de tal situação de perigo. “Um limite foi ultrapassado e uma chave simplesmente virou no meu cérebro. Eu sabia que seria difícil [sair do relacionamento], mas não conseguiria manter aquilo”.

Hoje, a atriz olha para o passado como uma forma de aprendizado para ações futuras. “Eu era jovem, muito jovem. Nunca conseguiria ser a pessoa que sou hoje se isso não tivesse acontecido. Foi uma experiência que me mudou em ‘nível celular’ ”, declarou.

