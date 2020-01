Redenção vindo aí? Jerônimo ajuda Janaína em ‘Verão 90’

A novela ‘Verão 90‘ apresentou um personagem bem complexo, que é Jerônimo (Jesuita Barbosa), um malvado que é capaz de ir contra a própria mãe se ver vantagem nisso. O safado ainda se envolveu em um assassinato de uma VJ da PopTV e colocou o próprio irmão na cadeia… mas isso pode mudar nos próximos capítulos.

João (Rafael Vitti) e Janaína (Dira Paes) vão impedir Jerônimo de sofrer nas mãos das pessoas às quais ele está endividado, e isso vai balançar o coraçãozinho de pedra do vilão. Ele ficará tão inclinado a ajudar Janaína que ela enxergará nisso uma chance de tirar seu outro filho da condicional.

Quer saber como será isso? Só conferir nosso resumão semanal.

Segunda-feira, 6 de maio – Jerônimo é agredido

Lidiane (Claudia Raia) descobre que uma das funções de seu novo emprego é prejudicar Janaína. Herculano (Humberto Martins), Madá (Fabiana Karla) e Patrick (Klebber Toledo) provam o novo doce de Janaína. Ticiano (Ícaro Silva) e Dandara (Dandara Mariana) fazem as pazes.

Jerônimo faz uma venda superfaturada para conseguir dinheiro para sua dívida. Dandara e Quinzinho (Caio Paduan) brigam, mas o motivo real é Mercedes (Totia Meirelles). Jerônimo é agredido na frente de João e Janaína.

Terça-feira, 7 de maio – Jerônimo é resgatado por João

Como João é o mocinho da novela, claro que ele tenta defender Jerônimo de apanhar. Ao final da briga, os dois levam Jerônimo ferido até o restaurante. João tenta avisar sua mãe que Jerônimo não é flor que se cheire.

La Donna (Danni Carlos) se impressiona com os poderes de Madá. Vanessa (Camila Queiroz) pede uma ajudinha para ser a apresentadora do show da La Donna.

Quarta-feira, 8 de maio – Janaína acredita na regeneração de Jerônimo

Jerônimo procura por sua mãe e Janaína, boba, fica emocionada. O mau caráter promete que vai pensar em contar a verdade sobre o assassinato que ocorreu na primeira fase da novela e todo mundo já esqueceu. Madá oferece o doce de leite batizado para La Donna. Dandara, que tem estado em pé de guerra com Mercedes, conta a Quinzinho sobre não ter planos de mudar seu jeito para agradar a sogra. La Donna vai até o restaurante de Janaína, e é rodeada por fãs e jornalistas.

Quinta-feira, 9 de maio – Jerônimo ajuda Janaína

La Donna elogia o restaurante, para o ódio de Mercedes. A megera então pede para Lidiane boicotar o doce de Janaína, e ainda planeja sabotar a adversária usando garrafas de pimenta.

Jerônimo descobre sobre a ação de Mercedes e avisa sua mãe. Vanessa vê Manu (Isabelle Drummond) com um homem (na verdade é João) e prende os dois no depósito. Janaína impede que La Donna coma o doce sabotado por Mercedes.

Sexta-feira, 10 de maio – João e Manu consegue fugir do depósito

Jerônimo se oferece para ajudar sua mãe, embora os outros personagens estejam um pouco desconfiados dessa bondade toda. Lidiane descobre sobre o sumiço de Manu, mas logo depois o casal patotinha consegue se libertar do depósito. Manu aparece na hora do show da La Donna e se apresenta. Mercedes fica irritada com seu plano dando errado. João pede para Janaína não achar que o Jerônimo é o GIF do coelhinho arrependido.

Sábado, 11 de maio – Manu banca a espiã

Janaína fica agradecida com todas as coisas feitas por Jerônimo, e decide apoiar o filho se ele falar a verdade sobre a morte da VJ. Por outro lado, ele continua sendo bem safado e superfaturando compras na PopTV. La Donna e Ticiano anunciam que estão namorando.

João desconfia que Jerônimo está roubando dinheiro da emissora. Janaína recusa a proposta de lançar um bombom próprio. Disposta a descobrir se o roubo é verdade, Manu copia um arquivo do computador de Jerônimo. Enquanto isso, Mercedes oferece ao safado uma sociedade na PopTV.